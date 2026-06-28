НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США и Иран обменялись ударами

Источник:
Sibnet.ru
444 2
Пуск иранской ракеты
Фото: Satyar Emami / CC BY 4.0

Президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в нарушении режима прекращения огня и заявил, что американцы ночью нанесли удары по иранским радарам, складам ракет и беспилотников.

США и Иран 17 июня подписали Меморандум о взаимопонимании. Он, в частности, включает прекращение огня, а также открытие Ормузского пролива. Но он почти сразу был нарушен. 

«Вполне возможно, что они никогда ничему не научатся! Может наступить момент, когда мы больше не сможем быть разумными и будем вынуждены в военном порядке завершить работу, которую мы очень успешно начали. Если это произойдет, Исламской Республики Иран больше не будет», — написал Трамп в соцсети в Truth Social.

Корпус стражей иранской революции (КСИР) заявил, что США рано утром атаковали пять прибрежных постов иранского флота — из-за якобы нарушавшего договор корабля.

Иран провел ответные удары по ключевым объектам инфраструктуры ВС США в Кувейте и Бахрейне после военной операции Вашингтона. Об этом заявили КСИР.

«В ходе совместной ракетной и беспилотной операции, проведенной сегодня <...>, уничтожил восемь ключевых объектов инфраструктуры убийц детей - американских военных - на базе Али аль-Салем в Кувейте и на базе Пятого флота в порту Салман в Бахрейне, применив баллистические ракеты и беспилотники», — приводит агентство Tasnim заявление КСИР.

Еще по теме
Вучич заявил о «последних днях» на посту президента Сербии
Украина потребует от западных союзников еще минимум $154 млрд
Антироссийские санкции оказались лишенными юридической силы
МИД России назвал ключевой пункт в договоре по Украине
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Когда в России закончится дефицит бензина
МИД России назвал ключевой пункт в договоре по Украине
Путин приказал «обнулить» последствия атак ВСУ
Путин назвал четыре условия для переговоров с Украиной
Обсуждение (2)
Картина дня
Пуск иранской ракеты
США и Иран обменялись ударами
Владимир Зеленский на встрече «Большой семерки»
Украина потребует от западных союзников еще минимум $154 млрд
Главком ВСУ Александр Сырский
Конфликт на Украине сравнили с Первой мировой
Черная дыра (космос)
Зафиксирован первый сигнал от горизонта событий черной дыры
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

-Керя-

Фокус в том что искусственный рост цен не захочет возвращаться обратно.

andrei703333

Хуавэй надо брать или другие китайцы, а не эту шляпу эйпл за 150К

qseft

А что ему в уныние впадать,наше (ваше) руководство это представители крупного капитала ,буржуи по сути...

qseft

Чего,чего они то-же самое говорили году в 15-17 когда суперджет построили,сказали что он полностью наш...