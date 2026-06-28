США и Иран обменялись ударами

Президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в нарушении режима прекращения огня и заявил, что американцы ночью нанесли удары по иранским радарам, складам ракет и беспилотников.



США и Иран 17 июня подписали Меморандум о взаимопонимании. Он, в частности, включает прекращение огня, а также открытие Ормузского пролива. Но он почти сразу был нарушен.



«Вполне возможно, что они никогда ничему не научатся! Может наступить момент, когда мы больше не сможем быть разумными и будем вынуждены в военном порядке завершить работу, которую мы очень успешно начали. Если это произойдет, Исламской Республики Иран больше не будет», — написал Трамп в соцсети в Truth Social.

Корпус стражей иранской революции (КСИР) заявил, что США рано утром атаковали пять прибрежных постов иранского флота — из-за якобы нарушавшего договор корабля.

Иран провел ответные удары по ключевым объектам инфраструктуры ВС США в Кувейте и Бахрейне после военной операции Вашингтона. Об этом заявили КСИР.

«В ходе совместной ракетной и беспилотной операции, проведенной сегодня <...>, уничтожил восемь ключевых объектов инфраструктуры убийц детей - американских военных - на базе Али аль-Салем в Кувейте и на базе Пятого флота в порту Салман в Бахрейне, применив баллистические ракеты и беспилотники», — приводит агентство Tasnim заявление КСИР.

