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Без салюта: как пройдет День города в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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День города Новосибирска
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новосибирск 28 июня 2026 года отпразднует 133-й день рождения. Торжества пройдут под девизом «Новосибирск — перекресток мира», сообщила пресс-служба городской администрации.

Основные праздничные события развернутся в центре города и на Михайловской набережной, все мероприятия можно посетить бесплатно. Кроме этого, музеи проведут день открытых дверей, а городские парки подготовят специальные программы.

Праздник стартует в 10.00 на площади Ленина, где состоится общегородская зарядка с участием известных спортсменов. В полдень начнется официальная церемония открытия, после которой заработают главные праздничные площадки.

На Михайловской набережной Новосибирска с 13.00 до 22.00 пройдет Всероссийский фестиваль «День молодежи». Программа включает спортивные, творческие, музыкальные и семейные активности. Главным исполнителем на вечернем концерте станет AMCHI.

Параллельно в центре города заработают тематические площадки‑«перекрестки». На улице Орджоникидзе представят технику городского хозяйства. В Театральном сквере откроют театральное кафе. У Краеведческого музея выставят ретро-паровоз.

В зоне промышленности представят беспилотный дирижабль и планер СибНИА. В Первомайском сквере откроют детскую площадку с играми и библиотекой на траве. Праздник на площади Ленина завершит выступление эстрадно-симфонического «Айвазовский Оркестра».

Кульминацией празднования 133-й годовщины Новосибирска станет торжественное вручение удостоверений новым почетным жителям города. Церемония начнется в 22.00. 

Из-за геополитической ситуации в этом году решено отказаться от фейерверка.

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