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Зафиксирован первый сигнал от горизонта событий черной дыры

Источник:
Nature
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Астрофизики впервые выделили сигналы, связанные с процессами у горизонта событий черной дыры. Статья исследователей опубликована журналом Nature.

Фото: © Chandra X-ray Observatory

Канадские специалисты проанализировали данные события GW250114, которое зарегистрировала обсерватория LIGO в январе 2025 года. Сигнал являлся финальным всплеском гравитационных волн после слияния двух массивных черных дыр.

Исследователи смогли выделить последнюю фазу затухания гравитационного сигнала, известную как «прямые волны». Эти колебания формируются вблизи горизонта событий — границы, за которой гравитация становится настолько сильной, что ее не может преодолеть даже свет.

Полученные данные подтвердили предсказания общей теории относительности Альберта Эйнштейна. Физики также изучили эффект увлечения инерциальных систем отсчета, который показывает влияние вращения черной дыры на окружающее пространство-время.

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Топ комментариев

-Керя-

Фокус в том что искусственный рост цен не захочет возвращаться обратно.

andrei703333

Хуавэй надо брать или другие китайцы, а не эту шляпу эйпл за 150К

qseft

А что ему в уныние впадать,наше (ваше) руководство это представители крупного капитала ,буржуи по сути...

qseft

Чего,чего они то-же самое говорили году в 15-17 когда суперджет построили,сказали что он полностью наш...