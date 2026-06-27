Зафиксирован первый сигнал от горизонта событий черной дыры

Астрофизики впервые выделили сигналы, связанные с процессами у горизонта событий черной дыры. Статья исследователей опубликована журналом Nature.

Фото: © Chandra X-ray Observatory

Канадские специалисты проанализировали данные события GW250114, которое зарегистрировала обсерватория LIGO в январе 2025 года. Сигнал являлся финальным всплеском гравитационных волн после слияния двух массивных черных дыр.

Исследователи смогли выделить последнюю фазу затухания гравитационного сигнала, известную как «прямые волны». Эти колебания формируются вблизи горизонта событий — границы, за которой гравитация становится настолько сильной, что ее не может преодолеть даже свет.

Полученные данные подтвердили предсказания общей теории относительности Альберта Эйнштейна. Физики также изучили эффект увлечения инерциальных систем отсчета, который показывает влияние вращения черной дыры на окружающее пространство-время.