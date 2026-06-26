НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Niva Legend на газе появилась в продаже в Германии

Источник:
Sibnet.ru
142 0
Lada Niva Legend в версии «Norma Exklusiv»
Фото: © Mobile.de

Продажи Lada Niva Legend, оборудованных газобаллонной установкой, впервые начались в Германии. Модель оценили в 27 тысяч евро.

Lada Niva Legend в версии «Norma Exklusiv» оснащена 83‑сильным бензиновым двигателем (61 кВт), адаптированным для работы на пропан-бутане (LPG), приводит Авто Mail объявление немецкого дилера.

Машина 2026 года выпуска с пробегом всего 20 километров уже прошла техосмотр. Кузов окрашен в черный металлик, салон тканевый. В стандартное оснащение входят: ABS, всесезонные шины, бортовой компьютер, электростеклоподъемники, иммобилайзер, гидроусилитель руля, стальные диски и дневные ходовые огни.

Niva Legend на газу оценили в 26,99 тысячи евро (примерно 2,4 миллиона рублей). Это самая дорогая Lada на европейском рынке и первый случай официальной продажи газовой версии российского внедорожника в Германии.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Чем бензин «Евро-3» отличается от «Евро-5»
Обладательница первой Volga получила машину и пожаловалась на багажник
Обладательница первой Volga заявила о проблемах с покупкой машины
Названы самые популярные китайские авто в России
смотреть все
Авто #Авторынок
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Обладательница первой Volga заявила о проблемах с покупкой машины
Министр обороны Белоруссии ответил на ультиматум Зеленского
Замглавы МИД РФ заявил о подготовке ЕС к войне с Россией в 2030 году
МИД России назвал ключевой пункт в договоре по Украине
Обсуждение (0)
Картина дня
ПВО
Более 600 дронов за ночь уничтожили над территорией России
Вице-премьер Александр Новак
Новак оценил запасы топлива в России
Билл Гейтс
Билл Гейтс раскрыл подробности о «русских любовницах»
Магазин приложений App Store
Приложения VK пропали из российского AppStore
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
49
Замглавы МИД РФ заявил о подготовке ЕС к войне с Россией в 2030 году
38
Лавров назвал Зеленского фюрером
37
Путин приказал «обнулить» последствия атак ВСУ
25
Силуанов заверил, что бензин не подскочил в цене
24
Россия объяснила смысл атаки на автобус с детьми под Брянском