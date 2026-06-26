Niva Legend на газе появилась в продаже в Германии

Продажи Lada Niva Legend, оборудованных газобаллонной установкой, впервые начались в Германии. Модель оценили в 27 тысяч евро.

Lada Niva Legend в версии «Norma Exklusiv» оснащена 83‑сильным бензиновым двигателем (61 кВт), адаптированным для работы на пропан-бутане (LPG), приводит Авто Mail объявление немецкого дилера.

Машина 2026 года выпуска с пробегом всего 20 километров уже прошла техосмотр. Кузов окрашен в черный металлик, салон тканевый. В стандартное оснащение входят: ABS, всесезонные шины, бортовой компьютер, электростеклоподъемники, иммобилайзер, гидроусилитель руля, стальные диски и дневные ходовые огни.

Niva Legend на газу оценили в 26,99 тысячи евро (примерно 2,4 миллиона рублей). Это самая дорогая Lada на европейском рынке и первый случай официальной продажи газовой версии российского внедорожника в Германии.