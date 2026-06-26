Билл Гейтс раскрыл подробности о «русских любовницах»

Основатель Microsoft Билл Гейтс на слушаниях в Конгрессе США подтвердил, что у него были романы с двумя женщинами из России и раскрыл их личности. Ими оказались бриджистка Мила Антонова и физик-ядерщик Карима Нигматулина.

Комитет по надзору Конгресса США на этой неделе опубликовал стенограмму показаний Гейтса, хотя сами слушания были закрытыми. Согласно тексту, миллиардер уточнил, что одной из женщин на момент интрижки было от 20 до 30 лет, другой — от 30 до 40.

По словам Гейтса, Эпштейн узнал о наличии у него русских любовниц и намеревался шантажировать его этим: «похоже, мысли господина Эпштейна были направлены именно в этом направлении».

«Эпштейн пытался использовать информацию о моих изменах в дополнение ко множеству лжи, которую он навешивал сверху, чтобы оказать на меня давление и заставить возобновить контакты с ним», — подчеркнул основатель Microsoft.

По оценкам самого Гейтса, он встречался с финансистом «примерно 12–14 раз плюс два звонка по Skype — в общей сложности за четыре года». Бизнесмен на слушаниях отрицал сексуальные домогательства, но признал, что «мог неосознанно находиться в присутствии жертв» во время встреч с Эпштейном.

Кто такие Карима Нигматулина и Мила Антонова

Нигматулина — дочь российского академика, научного руководителя Института океанологии им. П.П. Ширшова Роберта Нигматулина. Училась в элитной школе в США Albany Academy for Girls, затем с отличием окончила Принстонский университет, в Массачусетском технологическом институте получила степень кандидата наук.

До 2012 года работала в США, в том числе в команде Билла Гейтса. По его словам, работа Нигматулиной была связана с компанией TerraPower (американский инновационный стартап в сфере атомной энергетики).

Вернулась в Москву. Возглавляла проектный институт, занимающийся разработкой мастер-плана Москвы. Стала гендиректором корпорации «Ви Холдинг», работала в Московском физико-техническом институте (МФТИ). В 2016 году избрана профессором РАН. В том же году вышла замуж за Павла Мащицкого, сына предпринимателя и миллионера Виталия Мащицкого (президент группы компаний «Ви Холдинг»).

Антонова — профессиональный игрок в бридж. С Гейтсом познакомились в конце 2009 года на турнире по бриджу в Вашингтоне, тогда ей было около 20 лет.

Родилась в Тольятти Самарской области. Отец девушки — рабочий автозавода и один из создателей общественной организации «Чувашская национально-культурная автономия города Тольятти».

С 2000 по 2005 годы Антонова училась в тольяттинской Академии управления по специальности «менеджмент». В вузе студентка заинтересовалась бриджем, который был частью учебной программы по математике. После выпуска Антонова некоторое время жила в родном городе, но затем уехала в США и основала там бридж-клуб. Также известно, что она работала инженером-программистом в Сан-Франциско.