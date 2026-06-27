Земля сусликов: как грызуны захватили остров Татышев

Любой турист, едва ступивший на красноярский остров Татышев, будет атакован племенем аборигенов. Десятки сусликов встанут на задние лапки и запищат требуя угощений. Как грызуны захватили целый остров?

На острове Татышев обитает суслик длиннохвостый, или суслик Эверсмана (Spermophilus undulatus Pallas). Зверек получил имя благодаря длинному хвосту, размер которого достигает 15 сантиметров, при средней длине тела 20-32 сантиметра.

Вопрос появления сусликов на Татышеве остается открытым для ученых. «Есть разные теории, в том числе и случайный занос, или они пришли с близлежащих территорий», — сообщила Sibnet.ru доцент кафедры охотничьего ресурсоведения и заповедного дела СФУ Марина Сенотрусова.

Случайный занос мог произойти при перевозе на остров грунта. А поскольку естественных врагов у сусликов на острове нет, они мгновенно размножились.

Или суслики обитали здесь давно, когда остров еще не был отрезан водой от большой земли.

Татышев — крупный остров на реке Енисей в черте Красноярска. Площадь — 637 гектаров, как 14 Ватиканов. До постройки Красноярского острога здесь обитали племена аринов, которыми правил «князек» Татуш или Татыш. Благоустройство острова началось в 2024 году.

По словам биолога, исторически суслик обитал на территории Красноярского края, есть ископаемые останки. И на острове для него очень благоприятные условия: корм есть, а хищников практически нет.

Жизнь длиннохвостых

Примерная численность сусликов на острове Татышев — 4,5-5 тысяч особей. Популяция уже не один десяток лет регулирует свою численность и нет необходимости вмешиваться человеку.

«Слишком много суслика быть не может, есть естественные факторы: старость, гибель, плюс немного (пернатых) хищников, люди сбивают самокатами, велосипедами», — считает Сенотрусова.

В конце мая — начале июня молодые суслики впервые выходят из нор и начинают исследовать мир. В одном выводке бывает от 5 до 11 детенышей.

Самцы охраняют территорию, подавая сигналы о возможных опасностях, а самки занимаются кормлением. Оба родителя активно участвуют в выведении потомства. Молодежь начинает расселяться во второй половине июня.

Суслики питаются преимущественно растениями. Но охотно едят и червей, насекомых и их личинки. Осенью запасают в норе до шести килограммов провизии, чтобы спокойно уйти в зимнюю спячку.

Как общаться с сусликами

Поведение сусликов на острове Татышев значительно отличается от диких грызунов: они более раскрепощенные и не боятся людей. Но это не значит, что суслики стали ручными.

Попытка погладить или взять суслика на руки может быть опасной. Все-таки они дикие животные и могут проявить агрессию. Несмотря на то, что татышевские суслики — те еще попрошайки и спокойно принимают еду из рук, лучше так не делать.

Фото: © Sibnet.ru

Зверек примет пальцы за угощение и прикусит, а это грозит человеку постановкой курса уколов от бешенства, которое могут переносить грызуны. Также они могут передать туляремию, листериоз и гельминтов.

Безопаснее кинуть лакомство на землю, и суслик сам решит: есть сразу или унести пищу в норку.

СПРАВКА: Длиннохвостый суслик живет в лугах и степях юга Сибири, от Алтая до Забайкалья. Есть изолированный участок ареала в Якутии. Отличается от суслика даурского, с которым обитает в одном регионе, более длинным и пушистым хвостом.

Другие виды сусликов в России — желтый, берингийский, рыжеватый, краснощекий, кавказский, крапчатый. Все они образуют род сусликов и входят в семейство беличьих.