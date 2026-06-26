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Порядок назначения пенсий изменят в России

Источник:
Sibnet.ru
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Деньги
Фото: © Sibnet.ru

Автоматическое назначение страховой пенсии по старости начнет действовать с 1 января 2027 года. Соответствующий законопроект подготовлен Минтруда.

Сейчас, чтобы получать страховую пенсию, нужно подать заявление через «Госуслуги», центр «Мои документы» или лично в Социальном фонде, что создает лишние бюрократические барьеры.

С 2027 года больше не придется лично подавать заявления и собирать документы — Социальный фонд уведомит человека о назначении пенсии за 30 дней до достижения пенсионного возраста.

Для назначения пенсии будет использоваться информация, которая хранится в системах фонда. При этом гражданин сможет отказаться от автоматического назначения выплаты, если он пока не готов выйти на пенсию.

Автоматическое назначение не коснется граждан, у которых есть периоды работы за границей. Им придется подтверждать иностранный стаж через личное обращение в Социальный фонд.

Страховая пенсия состоит из суммы пенсионных баллов, умноженных на стоимость одного коэффициента в год выхода на пенсию. Стоимость пенсионного коэффициента меняется ежегодно.

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