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Китайский зоопарк перекрасил собак в панд

Источник:
Sibnet.ru
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Необычные панды появились в зоопарке города Цюйфу (провинция Шаньдун, Китай) — это были «собаки-панды», разукрашенные в черно-белый чау-чау.

Животных показывали в онлайн-трансляции китайского зоопарка, чтобы привлечь туристов. На экране было честно подписано, что это «собака-панда».

Требования к содержанию больших панд чрезвычайно строгие, и у зоопарка нет необходимых разрешений для их содержания. Чтобы порадовать посетителей, зоопарк представил этих «панд-собак» перед Первомая в этом году, сейчас их пять, объяснил изданию Upstream News сотрудник зоопарка.

Работник парка отметил, что перепутать собаку с настоящей пандой можно было только во время трансляции из-за качества съемки и сигнала, а в самом зоопарке у посетителей практически не возникает сомнений относительно видов животных.

Во время трансляции зрителей волновало, безопасно ли окрашивание для собак. Представители зоосада заверили, что в профессиональном салоне использовали специальные краски, не причиняющие вреда животным.

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Spectre32

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