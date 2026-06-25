Китайский зоопарк перекрасил собак в панд

Необычные панды появились в зоопарке города Цюйфу (провинция Шаньдун, Китай) — это были «собаки-панды», разукрашенные в черно-белый чау-чау.

Животных показывали в онлайн-трансляции китайского зоопарка, чтобы привлечь туристов. На экране было честно подписано, что это «собака-панда».

Требования к содержанию больших панд чрезвычайно строгие, и у зоопарка нет необходимых разрешений для их содержания. Чтобы порадовать посетителей, зоопарк представил этих «панд-собак» перед Первомая в этом году, сейчас их пять, объяснил изданию Upstream News сотрудник зоопарка.

Работник парка отметил, что перепутать собаку с настоящей пандой можно было только во время трансляции из-за качества съемки и сигнала, а в самом зоопарке у посетителей практически не возникает сомнений относительно видов животных.

Во время трансляции зрителей волновало, безопасно ли окрашивание для собак. Представители зоосада заверили, что в профессиональном салоне использовали специальные краски, не причиняющие вреда животным.