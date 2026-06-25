Детеныш клыкастого оленя впервые родился в Новосибирском зоопарке

Детеныш мунтжаков, миниатюрных оленей с клыками, впервые появился на свет в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило, сообщила пресс-служба учреждения.

Малыш родился 7 мая, зоологи старались создать безопасные и комфортные условия для животных в первые недели его жизни. Детеныш появился на свет пятнистым, тогда как взрослые особи имеют однотонный охристо-серый окрас. Это помогает оленятам лучше маскироваться в первые месяцы жизни.

Все три взрослые особи заботятся об олененке, вылизывают и защищают от любых опасностей, однако сам детеныш все еще предпочитает прятаться. Сейчас он постепенно начинает выходить из сконструированных шалашиков и показываться на глаза.

Малыш уже пробует взрослую еду и прекрасно себя чувствует. Наиболее активным он бывает ранним утром и вечером, когда начинает темнеть. В это время он становится более заметным для наблюдения.

Китайский мунтжак относится к древнейшим представителям семейства оленевых. Это единственный вид оленей, у которого есть одновременно рога и клыки. Животное небольшое: взрослые особи вырастают примерно до 50 сантиметров в холке и весят от 10 до 18 килограммов.

Мунтжаки обитают в лесах Китая и Юго-Восточной Азии и ведут скрытный образ жизни. Небольшие клыки развиваются у самцов и служат им в территориальных схватках. В народе мунтжака называют «лающим оленем» — в минуты тревоги он издает резкие отрывистые звуки, похожие на собачий лай.