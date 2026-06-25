НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Ferrari выгнала главного маркетолога после провала электрокара Luce

Источник:
Sibnet.ru
210 0
Ferrari Luce
Фото: © Ferrari

Компания Ferrari сменила директора по маркетингу и коммерции Энрико Галльеру через несколько недель после дебюта модели Luce — первого электромобиля итальянской марки, который раскритиковали.

Галльера проработал в Ferrari более 16 лет. Уход стал личным решением «начать новую главу», приводит Electrek объяснение компании.

«Ferrari не подтвердила уход Галльера из-за модели Luce. Однако выбранный для смены руководителя момент трудно игнорировать. Глава отдела маркетинга уходит всего через несколько недель после запуска самого обсуждаемого продукта в современной истории компании, на который рынок отреагировал крайне резко», — говорится в статье.

Презентация Ferrari Luce состоялась 26 мая, за дизайн отвечала студия LoveFrom, созданная выходцами из Apple Джонни Айвом и Марком Ньюсоном. Электрокар получил силовую установку с четырьмя электромоторами, которые суммарно развивают 1050 лошадиных сил и разгоняют новинку с места до первой «сотни» за 2,5 секунды, а до второй — за 6,8 секунды.


На Ferrari Luce обрушился шквал критики от поклонников марки, акции компании упали почти на 8%. «Если бы я сказал все, что думаю, то навредил бы Ferrari. Есть риск уничтожить целую легенду, и мне этого очень жаль <... > По крайней мере, эту машину китайцы точно не смогут». 

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
АвтоВАЗ предложил модели на замену «ГАЗелей-скорых»
Стартовали продажи автомобилей Volga
Бензин про запас: как выбрать и сколько хранить канистру
Как безопасно проехать глубокую лужу
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
С какой скоростью ходят поезда в метро
Обладательница первой Volga заявила о проблемах с покупкой машины
Министр обороны Белоруссии ответил на ультиматум Зеленского
Замглавы МИД РФ заявил о подготовке ЕС к войне с Россией в 2030 году
Обсуждение (0)
О самом главном
Почему одни люди стареют быстрее других
Кто такие люди-нарциссы
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Стоит ли возвращаться к бывшим
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
49
Замглавы МИД РФ заявил о подготовке ЕС к войне с Россией в 2030 году
38
Лавров назвал Зеленского фюрером
33
Путин приказал «обнулить» последствия атак ВСУ
24
Россия объяснила смысл атаки на автобус с детьми под Брянском
22
Путин назвал четыре условия для переговоров с Украиной