Ferrari выгнала главного маркетолога после провала электрокара Luce

Компания Ferrari сменила директора по маркетингу и коммерции Энрико Галльеру через несколько недель после дебюта модели Luce — первого электромобиля итальянской марки, который раскритиковали.

Галльера проработал в Ferrari более 16 лет. Уход стал личным решением «начать новую главу», приводит Electrek объяснение компании.

«Ferrari не подтвердила уход Галльера из-за модели Luce. Однако выбранный для смены руководителя момент трудно игнорировать. Глава отдела маркетинга уходит всего через несколько недель после запуска самого обсуждаемого продукта в современной истории компании, на который рынок отреагировал крайне резко», — говорится в статье.

Презентация Ferrari Luce состоялась 26 мая, за дизайн отвечала студия LoveFrom, созданная выходцами из Apple Джонни Айвом и Марком Ньюсоном. Электрокар получил силовую установку с четырьмя электромоторами, которые суммарно развивают 1050 лошадиных сил и разгоняют новинку с места до первой «сотни» за 2,5 секунды, а до второй — за 6,8 секунды.



На Ferrari Luce обрушился шквал критики от поклонников марки, акции компании упали почти на 8%. «Если бы я сказал все, что думаю, то навредил бы Ferrari. Есть риск уничтожить целую легенду, и мне этого очень жаль <... > По крайней мере, эту машину китайцы точно не смогут».