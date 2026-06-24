Власти проверят безопасность праворульных автомобилей

Несколько федеральных министерств и НАМИ оценят риски эксплуатации праворульных автомобилей в России, сообщил Минтранс.

В межведомственной работе задействованы, помимо Минтранса, МВД, Минпромторг и ФГУП «НАМИ», приводит РИА Новости заявление ведомства.

Анализ проводят в рамках Стратегии повышения безопасности дорожного движения, что предполагалось изначально. Задача исследования — дать ответ на вопрос, насколько аварийны/опасны праворульные автомобили в современных условиях.

Работа должна завершиться в 2028 году. Как она отразится на рядовых автомобилистах — не уточняют.

По данным агентства «Автостат», на 1 января 2026 года в России было зарегистрировано 4 миллиона легковых автомобилей с правым рулем. Это 8,5% от общего числа легковушек.