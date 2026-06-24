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Новый закон впервые защитит трудовые права стажеров

Источник:
Sibnet.ru
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Стажер
Фото: © Magnific.com/

Госдума на ближайших пленарных заседаниях рассмотрит законопроект, закрепляющий в Трудовом кодексе РФ понятия «стажер» и устанавливающий порядок прохождения стажировок.

 «Побыстрее» принять закон, регламентирующий трудовые стажировки, призвал президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме призвал.

Законопроект закрепит в Трудовом кодексе РФ понятия «стажер» и «стажировка в сфере труда», а также установит порядок прохождения стажировок, говорится в пояснительной записке.

Стажировка будет оформляться по срочному трудовому договору. Стать стажерами смогут граждане, которые получают или уже получили среднее профессиональное или высшее образование, а также прошли профессиональное обучение.

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Максимальный срок стажировки составит шесть месяцев. На это время за стажером должен быть закреплен наставник. Если после завершения стажировки работодатель решит принять сотрудника на постоянную работу, испытательный срок для него устанавливать не будут.

Новые нормы не затронут стажировки для допуска к профессиональной деятельности в отдельных сферах, включая здравоохранение, юриспруденцию, транспорт, энергетику и ряд других отраслей, где особенности регулирования установлены отдельными федеральными законами.

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Жизнь #Законы #Рынок труда
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