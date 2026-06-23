Умер актер и автор песни «Последний бой» Михаил Ножкин

Народный артист РСФСР, актер театра и кино, поэт и музыкант Михаил Ножкин скончался на 90-м году жизни, сообщил Союз кинематографистов РФ.

«Михаил Иванович Ножкин был истинным Патриотом и Гражданином, и символично, что день его ухода — 22 июня, день начала Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве. Окончил Театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады. В кино начал сниматься с 1967 году, дебютировав в музыкальном фильме «На два часа раньше».

Среди его известных работ – фильмы и сериалы «Ошибка резидента» и «Судьба резидента», «У озера», «Хождение по мукам», «В начале славных дел» и «Юность Петра», «Одиночное плавание», «Освобождение».

Ножкин писал тексты песен. Особую известность получили песни на его слова «Последний бой», «Я в весеннем лесу пил березовый сок» и «Последняя электричка».

Был женат на заведующей литературной частью Театра Эстрады Ларисе Голубиной до ее смерти в 2024 году. Есть внебрачный сын Михаил Колосов от актрисы Валентины Колосовой.