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Умер кузбасский мальчик, закрытый в машине на жаре

Источник:
Sibnet.ru
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Скорая помощь
Фото: © Sibnet.ru

Семилетний ребенок, которого мать в жару заперла в автомобиле в Таштаголе, скончался, сообщило СУ СК РФ по Кемеровской области.

По данным следствия, 17 июня женщина приехала в Таштагол из Новокузнецка, оставила сына в машине и ушла по делам. Вернувшись, обнаружила мальчика без сознания. Ребенок провел в автомобиле при температуре окружающей среды выше 26 градусов около трех часов.

Мальчика госпитализировали в больницу, где он скончался 21 июня, несмотря на усилия врачей.

Женщине предъявлено обвинение по статье 125 УК РФ (оставление в опасности, максимальное наказание — лишение свободы на год), части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, максимальное наказание — лишение свободы на два года).

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ЧП #Происшествия #Кузбасс
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Топ комментариев

Невезучий

Львов пущай поляки забирают и восстанавливают.

-Керя-

Ну дефицит топлива а зачем цены поднимать? Он потом хлеб за 500р. будет покупать и удивляться.

-Керя-

Бонапартовой двууголки не хватает ему

mosquito__2010

какая разница о чем они шизофреники все там говорят кастрюль закапывают западная программа до последнего...