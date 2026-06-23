Семилетний ребенок, которого мать в жару заперла в автомобиле в Таштаголе, скончался, сообщило СУ СК РФ по Кемеровской области.

По данным следствия, 17 июня женщина приехала в Таштагол из Новокузнецка, оставила сына в машине и ушла по делам. Вернувшись, обнаружила мальчика без сознания. Ребенок провел в автомобиле при температуре окружающей среды выше 26 градусов около трех часов.

Мальчика госпитализировали в больницу, где он скончался 21 июня, несмотря на усилия врачей.

Женщине предъявлено обвинение по статье 125 УК РФ (оставление в опасности, максимальное наказание — лишение свободы на год), части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, максимальное наказание — лишение свободы на два года).