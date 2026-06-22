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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Севастополь ввел ограничения на работу транспорта и торговли

Источник:
Sibnet.ru
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Севастополь
Фото: Волтарс / CC BY-SA 4.0

Власти Севастополя приняли меры для обеспечения безопасности жителей, в том числе отменены все массовые мероприятия, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Провел заседание оперативного штаба. В связи с последними событиями на полуострове и необходимостью оперативной корректировки логистики принят ряд вынужденных временных мер», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Развожаев сообщил об изменениях в работе общественного транспорта: теперь он курсирует только в светлое время суток. Паромы ходить не будут, останутся только пассажирские катера.

ТЦ, супермаркеты и гипермаркеты также будут работать по сокращенному графику. Все уличные мероприятия отменяются до особого распоряжения, добавил Развожаев.

По его словам, уличное освещение включать не будут. Из-за перегруза электрических сетей за пределами города возможны графики временного отключения потребления электроэнергии.

Губернатор попросил отнестись к новым ограничениям с пониманием и объяснил, что они нужны «для обеспечения безопасности и стабильности в текущих условиях».

Украина в последние дни наносит масштабные удары беспилотниками по Крыму, в том числе по Севастополю.

Тема: Спецоперация на Украине
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