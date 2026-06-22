Обладательница первой Volga заявила о проблемах с покупкой машины

Девушка, объявившая себя обладательницей первого кроссовера Volga K40, заявила, что им не отдают машину по разным причинам. Представитель автосалона прокомментировал, что проблема в оформлении кредитных документов.

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Девушка выложила в соцсети видео, на котором пожаловалась, что едет в такси, а не на купленной Volga. По ее словам, они с родителями первыми купили кроссовер K40, торжественно выехали из автосалона, оформили кредит и несколько часов прождали машину, но так и не получили. Работники объяснили, что возникли технические неполадки, сообщила покупательница.

Некоторые комментаторы решили, что Volga сломалась при выезде из салона, но девушка пояснила, что проблемы возникли с программой.

«Причиной задержки выдачи автомобиля стала обработка кредитной сделки, а не техническая неисправность автомобиля. Машина в порядке и готова к выдаче в ближайшее время. С клиентом на связи дилерский центр. Покупателю также предложено первое техническое обслуживание в подарок», — сообщил Авто Mailпредставитель Volga.

Покупательница — мама девушки, а проблема возникла из-за ошибки в документах, поэтому сделка еще не состоялась, выяснил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, описавший историю в телеграм-канале. По его данным, клиентка спокойно отнеслась к ситуации и ждет машину в понедельник, а ее дочь просто «пилит контент».

Возрожденный бренд Volga начал продажи трех моделей 19 июня. Бизнес-седан С50, кроссоверы К40 и К50 — адаптированные китайские автомобили Geely. Цены — от 2,749 миллиона рублей.