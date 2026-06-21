Доля льготных госпрограмм в выдачах ипотеки резко сократится

Минфин намерен сократить долю госпрограмм в ипотеке, которая еще недавно составляла 90%, до 25–30%, сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков.



Доля госпрограмм в выдачах ипотеки на первичном рынке в начале года составляла около 90%. Минфин хотел бы видеть более высокий уровень кредитов по рыночным ставкам, поскольку зависимость от субсидий искажает структуру рынка, сказал в интервью «Известиям» Чебесков.

«Строить государственную политику на том, что большая часть кредитования будет осуществляться на льготных условиях, это неправильно», — подчеркнул заместитель министра финансов.

По его словам, доля госпрограмм в конечном счете должна опуститься до целевого уровня 25–30%. В пресс-службе ведомства добавили, что до такого уровня показатель может снизиться к 2030 году.

Субсидирование ставок создает значительную нагрузку на бюджет. В 2025 году расходы на льготные ипотечные программы достигли около 2 триллионов рублей — исторического максимума.