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Обвиняемого в изнасиловании экс‑депутата Госдумы заочно арестовали

Источник:
Sibnet.ru
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Экс-депутат Госдумы Юрий Напсо
Фото: © Городское Собрание Сочи

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по делу об изнасиловании, сообщил сам парламентарий.

«Меня никто ни о чем не оповещал, никуда не приглашал. Причины для объявления меня в розыск отсутствуют. Родственники, проживающие по месту моей регистрации, не получали никаких повесток. Мне никто не звонит. Вы до меня сразу дозвонились, а следователь почему-то не может», — сказал Напсо «Ведомостям».

Экс-депутата обвинили в изнасиловании 19-летней девушки в 2023 году, дело завели в сентябре 2025 года. По словам Напсо, заявление написала его экс-помощница, якобы подделавшая его подпись и получившая благодаря этому премию в 2 миллиона рублей.

Напсо был депутатом Государственной Думы трех созывов — с 2007 по 2025 годы. Коллеги лишили его депутатского мандата за отсутствие на рабочем месте более 200 дней без уважительной причины.

Суд в Сочи в 2025 году изъял в пользу государства активы, фактически принадлежавшие Напсо, но оформленные на родственников и доверенных лиц. Это акции, земельные участки, порядка 60 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 1,4 миллиарда рублей

В 2008 году Напсо внес законопроект с поправками в Уголовный кодекс. В частности, он предлагал наказывать насильников пожизненным сроком или казнью.

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ЧП #Криминал #Громкое дело #Россия
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