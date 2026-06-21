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Наука нашла неожиданные преимущества у чтения бумажных книг

Источник:
PLOS One
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Девушка читает книгу
Фото: © Magnific.com/

Люди при чтении бумажных книг лучше связывают нить повествования и запоминают детали сюжета, чем при чтении с экрана, выяснили ученые из Токийского университета.

В ходе эксперимента одна половина группы студентов читала бумажные книги, вторая — с экрана планшета. Затем во время МРТ-сканирования испытуемые отвечали на вопросы по сюжету, приводит журнал PLOS One отчет ученых.

Точность ответов оказалась одинаковой в обеих группах. Но участникам, читавшим на планшете, требовалось больше времени, чтобы ответить на вопросы, где нужно было связать информацию из разных частей повествования.

Сканирование мозга показало, что при чтении у любителей бумажных книг были менее активны области мозга, отвечающие за обработку языка и построение связного повествования. Им требовалось меньше усилий для понимания текста.

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Причина заключается в физических особенностях бумажной книги. Толщина страниц, фиксированное расположение текста и возможность ощущать прогресс чтения создают для мозга своеобразную «пространственную карту» сюжета, пояснили авторы работы.

По их словам, эти сенсорные ориентиры помогают лучше запоминать события и связи между ними. У читателей планшетов таких подсказок не было, поэтому мозгу приходится активнее задействовать дополнительные области для поиска нужной информации в памяти.

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Жизнь #Интересно #Психо
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