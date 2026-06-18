НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Маткапитал разрешат переводить в сбережения

Источник:
«Известия»
306 0
Многодетная семья
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Семьям с детьми разрешат переводить часть маткапитала на счета долгосрочных сбережений, Минфин, Минэкономразвития и Центробанк уже одобрили соответствующий механизм.

При переводе денег они будут терять особый статус маткапитала, уточнил заместитель министра финансов Иван Чебесков в комментарии «Известиям». По его словам, они перестанут индексироваться государством, их также будет нельзя забрать обратно на прежних условиях.

Такие средства можно будет использовать для формирования накоплений на будущее детей, оплаты образования, покупки первого жилья или создания стартового капитала. В настоящее время рассматриваются лимиты на сумму перевода и дополнительные условия программы.

Сейчас средства материнского капитала можно тратить на улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную пенсию одного из родителей, товары и услуги для реабилитации детей с инвалидностью, а также на ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет.

Еще по теме
«Яндекс» запустил обмен баллов на реальные рубли
Карты Visa и Mastercard предложили вывести из оборота
Купюрам «банка приколов» грозит запрет
Отменяются штрафы за неподачу налоговых деклараций
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Метеорологи объявили о наступлении Эль-Ниньо
Правила владения оружием смягчили в России
Девушку сбросили в 40-метровую пропасть без страховки. ВИДЕО 18+
Президент Польши поставил Зеленскому ультиматум
Обсуждение (0)
Картина дня
Пожар
Российская армия нанесла ответный удар по энергообъектам Украины
Спутники Starlink
Заглушенные Россией спутники Starlink получили необратимые повреждения
Флаг Ирана
США подписали соглашение с Ираном на условиях Тегерана
Максим Галкин
Иноагент Галкин показал себя в 50 лет
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

se 34

5 лет победоносной войны итоги удивляют немного

DreamDragon

Окей, ситуация: сим утеряна/заблокирована, или телефон вдруг сломался - что делать?Не говоря уже о том...

fender1984

А чё, вот прям у всех-всех-всех английских пенсионеров есть яхты?

pepelmetal

А мелкобританские пенсионеры по мусоркам роются наверно потому что на яхту копят🤣?