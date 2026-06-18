Маткапитал разрешат переводить в сбережения

Семьям с детьми разрешат переводить часть маткапитала на счета долгосрочных сбережений, Минфин, Минэкономразвития и Центробанк уже одобрили соответствующий механизм.

При переводе денег они будут терять особый статус маткапитала, уточнил заместитель министра финансов Иван Чебесков в комментарии «Известиям». По его словам, они перестанут индексироваться государством, их также будет нельзя забрать обратно на прежних условиях.

Такие средства можно будет использовать для формирования накоплений на будущее детей, оплаты образования, покупки первого жилья или создания стартового капитала. В настоящее время рассматриваются лимиты на сумму перевода и дополнительные условия программы.

Сейчас средства материнского капитала можно тратить на улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную пенсию одного из родителей, товары и услуги для реабилитации детей с инвалидностью, а также на ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет.