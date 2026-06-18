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Игра GTA V стала бесплатной для некоторых пользователей

Источник:
Sibnet.ru
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Игра GTA 5 (Grand Theft Auto V)
Фото: © Rockstar Games

Обладатели цифровой версии Grand Theft Auto V для PlayStation 4 или Xbox One с 18 июня получили возможность бесплатно перейти на улучшенное издание для PlayStation 5 и Xbox Series X/S, сообщила студия Rockstar Games.

Версия Grand Theft Auto V для современных консолей была выпущена в 2022 году и распространялась отдельно от устаревшей версии для PlayStation 4 и Xbox One. На ПК аналогичная версия игры стала доступна лишь в 2025 году.

Новое издание получило множество технических улучшений, включая поддержку 4K-разрешения с частотой до 60 кадров в секунду, а также трассировку лучей и другие графические улучшения. Также поддерживается перенос прогресса из прошлых версий через Social Club.

Ранее владельцы версий для консолей прошлого поколения не могли получить апгрейд бесплатно — им приходилось отдельно покупать обновленную игру. Теперь она стала доступна им бесплатно.

Параллельно Rockstar готовит новое обновление для GTA Online — The Kortz Center Heist. Оно выйдет в июле и добавит крупное ограбление, связанное с музеем. 

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Топ комментариев

fender1984

А чё, вот прям у всех-всех-всех английских пенсионеров есть яхты?

pepelmetal

А мелкобританские пенсионеры по мусоркам роются наверно потому что на яхту копят🤣?

DreamDragon

Окей, ситуация: сим утеряна/заблокирована, или телефон вдруг сломался - что делать?Не говоря уже о том...

se 34

5 лет победоносной войны итоги удивляют немного