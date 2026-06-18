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Ольга Бузова выкатилась на сцену на инвалидной коляске

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Ольга Бузова выступила на сцене, сидя в инвалидной коляске, неделю назад ей потребовалась операция после травмы ноги.

Бузова появилась на сцене Государственного Кремлевского дворца, чтобы поддержать детский танцевальный конкурс «Лидеры». Артистку спела, сидя в инвалидном кресле, поэтому ее танцорам пришлось встать на колени и двигаться.

«Я не хочу строить из себя амазонку. Если честно, было очень тяжело. Сам факт сборов, транспортировки, костюм, грим — все это в моем положении далось нам непросто и морально, и физически», — поделилась Бузова в телеграм-канале.

По словам певицы, она сбежала из больницы, несмотря на запрет врачей.

Бузова поскользнулась и упала в душе 12 июня. Она сильно рассекла ногу, ей сделали операцию под наркозом.

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se 34

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