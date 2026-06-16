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Новосибирские власти отчитались о количестве топлива

Источник:
Sibnet.ru
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Автозаправка
Фото: © Sibnet.ru

Новосибирская область стабильно обеспечивается топливом, проблем с его количеством нет, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Отгрузка топлива в Новосибирскую область осуществляется в соответствии с утвержденными плановыми показателями. Предпосылок для снижения объемов поставок на данный момент не наблюдается. Автозаправочные станции (АЗС) работают в штатном режиме, реализация топлива населению и предприятиям производится без каких-либо ограничений», — говорится в сообщении.

Сельскохозяйственная отрасль также обеспечена горюче-смазочными материалами. Рисков, связанных с недопоставкой топлива аграриям, не прогнозируется.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на фоне сообщений о приостановке продажи бензина в некоторых регионах РФ поручил проверить ситуацию с поставками топлива в регионе.

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Экономика #Недра и ТЭК #Новосибирск
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Топ комментариев

korvinsS

Как же им не терпится начать ядерную войну.Цитата(Улитка на склоне @ 15.6.2026, 20:25) Про Иран тоже...

kaisik

Нужен закон что бы все медали, ордена. Если не боевых действиях всегда носил на себе. На груди мест нет...

Voland2

что это уже диагноз... и это не лечится

olegsbeglov

Приехали, у кого там турбо с прямым впрыском? А эти мордовороты из нефтянников опять припрутся к властям...