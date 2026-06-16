Новосибирские власти отчитались о количестве топлива

Новосибирская область стабильно обеспечивается топливом, проблем с его количеством нет, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Отгрузка топлива в Новосибирскую область осуществляется в соответствии с утвержденными плановыми показателями. Предпосылок для снижения объемов поставок на данный момент не наблюдается. Автозаправочные станции (АЗС) работают в штатном режиме, реализация топлива населению и предприятиям производится без каких-либо ограничений», — говорится в сообщении.

Сельскохозяйственная отрасль также обеспечена горюче-смазочными материалами. Рисков, связанных с недопоставкой топлива аграриям, не прогнозируется.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на фоне сообщений о приостановке продажи бензина в некоторых регионах РФ поручил проверить ситуацию с поставками топлива в регионе.