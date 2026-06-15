Девушку сбросили в 40-метровую пропасть без страховки. ВИДЕО 18+

Девушка погибла во время экстремального прыжка с моста в Бразилии. Организаторы забыли закрепить страховочный трос.

На видео, распространившемся в соцсетях, мужчины поднимают девушку, несут к краю платформы и сбрасывают вниз. На записи слышны крики очевидцев: «Канат, канат!» Трос, который привязывают к ногам прыгающего, в это время лежит на земле.

Трагедия произошла на пешеходном мосту Эскелето (Ponte do Esqueleto, Мост скелктов) в городе Лийейра, штат Сан-Паулу. Погибшая — 21-летняя Мария Эдуарда Родригес де Фрейтас, нее был диплом в области физвоспитания и спортивного менеджмента, она любила активный отдых, сообщил портал G1.

Девушка прыгала с высоты около 40 метров. За происходящим следил ее молодой человек.

По данным полиции, двое мужчин с места происшествия скрылись, но позже были задержаны с помощью вертолета. Всего по делу арестованы шесть человек.