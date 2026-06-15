Lada Granta превратили в катафалк

Нижегородская компания «ПрофМобиль НН» предложила специальную версию Lada Granta для ритуальных служб за 2,8 миллиона рублей.

Фото: © «ПрофМобиль НН»

В автомобиль встроили выдвижной подиум для гроба, а также специальные оградительные поручни. Кабина водителя и салон оборудованы системой кондиционирования. Предусмотрены места для размещения венков, крышки гроба и лопат.

Производитель предлагает машины черного цвета, где остекление ритуального отсека имеет глубокую тонировку. Компания проводит дополнительную термо- и шумоизоляцию.

«Я могу назвать только один вид транспорта, который точно относится к будущему, и он касается каждого из нас. Это катафалк. На нем каждый обязательно однажды прокатится», — рассуждал о транспорте будущего новый председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Денис Минкин.