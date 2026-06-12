Эксперт предостерегла от попыток переиграть телефонных мошенников

Попытки переиграть телефонных мошенников могут привести к опасным последствия, предупредила руководитель городского онлайн-проекта «Перезвони сам» департамента информационных технологий Москвы Валентина Шилина.

«Пытаться переиграть мошенника — это опасная игра, в которой исход практически всегда предрешен не в вашу пользу. Главная ошибка здесь — переоценивать свои силы. Если кажется, что переиграть преступника по телефону — легкая задача, это заблуждение», — объяснила Шилина РИА Новости.

Эксперт отметила, что попытки высмеять, обмануть или вывести мошенника на «чистую воду» могут привести к серьезным последствиям.

Она назвала три основных причины, почему не стоит этого делать:

мошенники действуют по отработанным психологическим схемам и находятся в более выгодных условиях;

они способны выводить человека из равновесия и использовать эмоциональное состояние в своих целях;

риск утечки данных, поскольку голос может быть записан и использован для обмана или подтверждения операций от имени жертвы.

По словам эксперта, главным способом защиты является прекращение подозрительного разговора.