Что на самом деле празднуют в День России

День России отмечается 12 июня. Для многих россиян один из самых молодых государственных праздников — просто дополнительный выходной. Как появился День России и что на самом деле празднуется в эту дату?

Впервые праздник отметили 12 июня 1992 года — дата официально получила статус праздничного нерабочего дня. Поначалу праздник нередко называли Днем независимости, хотя официально такого названия у него не было.

Как возник День России

Некоторые думают, что 12 июня 1990 года Россия объявила о выходе из Советского Союза. На самом деле нет. В этот день на первом съезде народных депутатов РСФСР приняли декларацию о государственном суверенитете РСФСР.

Этот документ провозглашал приоритет российской Конституции над законами Советского Союза. Он также предложил равноправие политических партий и общественных организаций и утвердил принцип разделения властей.

За принятие декларации проголосовали 907 депутатов при 13 против, еще 9 воздержались. Декларацию утвердили в период, когда союзные республики одна за другой выходили из состава СССР и провозглашали независимость.

Ровно через год, 12 июня 1991 года в России состоялись первые президентские выборы, победу на которых одержал Борис Ельцин. Незадолго до этого он подписал указ, согласно которому 12 июня стало нерабочим днем в честь годовщины принятия декларации.

Официально праздник стал называться Днем принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. В 1998 году Ельцин предложил более благозвучное и короткое название — День России, но официально его закрепили только в 2002 году.

Таким образом, 12 июня россияне празднуют провозглашение суверенитета и разрыв с коммунистическим прошлым — Россия фактически перестала быть одной из республик СССР, начался отчет современной истории страны.

Как празднуют День России

Традиционно в этот день проводятся торжественные мероприятия — праздничные концерты и фестивали, церемонии поднятия флага, музейные программы, выставки и культурные события. В Кремле вручаются государственные премии, во многих городах звучат салюты.