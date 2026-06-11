Новосибирская область стала лидером в РФ по описторхозу

Новосибирская область заняла первое место среди субъектов Российской Федерации по абсолютному числу заболевших описторхозом в 2025 году, следует из доклада Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2025 году». В топ-10 вошли еще шесть регионов Западной Сибири.

Описторхоз — паразитарное заболевание, которое поражает печень и желчный пузырь. Эпицентр природного очага описторхоза находится в Обь-Иртышском бассейне.

В Новосибирской области в прошлом году выявили — 2,68 тысячи случаев описторхоза. Второе место по числу заражений занял Красноярский край (1,94 тысячи случаев), третье — Омская область (1,55 тысячи случаев).

Далее следуют Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (1,41 тысячи случаев), Кемеровская область (1,18 тысячи случаев), Алтайский край (1,16 тысячи случаев), Томская область (1,02 тысячи случаев), Тюменская область (0,85 тысячи случаев), Ямало-Ненецкий автономный округ (0,33 тысячи случаев) и Республика Алтай (0,12 тысячи случаев).

По данным Роспотребнадзора, в 2025 году в целом по России зарегистрировали 13,38 тысячи случаев описторхоза. Показатель заболеваемости составил 9,15 на 100 тысяч населения, что практически не изменилось по сравнению с 2024 годом

Основные пути заражения — употребление недостаточно обеззараженной рыбы в копченом или вяленом виде, а также загрязнение водоемов недостаточно очищенными сточными водами.



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