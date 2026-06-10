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Оригинальную Half-Life запустили на Nokia N95

Источник:
Sibnet.ru
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Игра Half-Life
Фото: © Valve

Аргентинский энтузиаст запустил культовую игру Half-Life на легендарном смартфоне Nokia N95, об этом он написал в соцсети X.

Half-Life запускался через эмулятор — для Nokia N95 использовалась сборка под Symbian OS 9.2, а управление осуществлялось при помощи мыши и клавиатуры по Bluetooth. Также был доступен вывод картинки на телевизор.

Half-Life вышла в 1998 году. Минимальные системные требования ПК-версии включали процессор Pentium с частотой 133 МГц и 24 мегабайт оперативной памяти. Аппаратная платформа смартфона оказалась достаточной для работы игры после соответствующей адаптации.

Nokia N95 вышла в 2007 году и оснащена процессором Texas Instruments OMAP 2420 с частотой 332 МГц и графическим ускорителем PowerVR MBX. Оригинальная версия телефона получила 64 мегабайт оперативной памяти.

Проект доступен в открытом доступе на сайте разработчика. Для запуска пользователям необходимо установить специальную версию игрового движка и скопировать оригинальные файлы Half-Life на устройство.

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Топ комментариев

senik

Сбежал от далекой войны, к войне над головой. И ради этого стоило предавать Родину?

Uynachalnica

Вот тебе, бабушка, и многополярный мир!

andrei703333

не удивительно, никто не хочет быть дроном подбитым

mosquito__2010

англичанка как всегда гадит русским теперь и руками украинских нацистов. нацистская германия тоже пыталась...