Ученые определили самое эффективное средство против комаров

Фумигаторы-испарители лучше всего использовать для защиты от комаров, выяснила международная группа ученых, в составе которой были российские исследователи.

Тестирование фумигаторов-испарителей, спиралей, ультразвуковых средств и ароматических свечей проводилось в саванне на берегу реки Нигер и в пригороде столицы Мали Бамако. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Insect Science.

Самыми эффективными, по результатам исследования, средствами против комаров родов Aedes и Anopheles (обитают и на территории России) оказались летучие пиретроиды — вещества, которые входят в состав фумигаторов-испарителей, работающих от розетки.

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Пиретроиды парализовали насекомых, блокируя передачу нервных импульсов, рассказал РИА Новости один из авторов исследования, директор Института экологической и сельскохозяйственной биологии ТюмГУ Роман Яковлев.

При воздействии на пискунов — комаров рода Culex, распространенных в умеренном климате и наводняющих летом европейскую часть России, лучше всего себя проявили фумигаторы, содержащие трансфлутрин и метофлутрин.

Дымные спирали, ароматические свечи с цитрусовым запахом и ультразвуковые устройства комаров отпугивали значительно слабее либо вообще не работали.