Трамп пообещал в течение двух недель «полную победу» над Ираном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США в ближайшие две недели объявят о «полной победе» над Ираном и заключат окончательную сделку.

«Сейчас мы ведем переговоры, и иранцы хотят заключить очень хорошую сделку. Я думаю, мы выигрываем эту битву. В течение следующих двух недель, когда мы объявим о полной победе, это будет полная победа, и это произойдет очень скоро, и цены на нефть пойдут вниз», — приводит «Интерфакс» заявление Трампа.

Президент США подчеркнул, что Тегеран в результате сделки с Вашингтоном откажется от обладания ядерным оружием.

Ранее Трамп сообщил, что американские военные продолжат осуществлять в полной мере блокаду иранских портов, пока Вашингтон и Тегеран не добьются финальных договоренностей об урегулировании кризиса.