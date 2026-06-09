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Трамп пообещал в течение двух недель «полную победу» над Ираном

Источник:
«Интерфакс»
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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США в ближайшие две недели объявят о «полной победе» над Ираном и заключат окончательную сделку.

«Сейчас мы ведем переговоры, и иранцы хотят заключить очень хорошую сделку. Я думаю, мы выигрываем эту битву. В течение следующих двух недель, когда мы объявим о полной победе, это будет полная победа, и это произойдет очень скоро, и цены на нефть пойдут вниз», — приводит «Интерфакс» заявление Трампа.

Президент США подчеркнул, что Тегеран в результате сделки с Вашингтоном откажется от обладания ядерным оружием.

Ранее Трамп сообщил, что американские военные продолжат осуществлять в полной мере блокаду иранских портов, пока Вашингтон и Тегеран не добьются финальных договоренностей об урегулировании кризиса.

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Топ комментариев

andrei703333

не удивительно, никто не хочет быть дроном подбитым

volodey19760802

Когда уже отменят это недоразумение...???

Uynachalnica

Вот тебе, бабушка, и многополярный мир!

urbasik

Как только продажи пойдут за рубли или бартер,а на за виртуальные баксы.Так всё наладится.