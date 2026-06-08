Зеленский разослал «письмо» Путину по всему миру

Президент Украины Владимир Зеленский разослал свое «письмо» российскому лидеру Владимиру Путину по всему миру, заявил глава МИД России Сергей Лавров, отметив, что вежливые люди так не поступают.

«Относительно вероятности возобновления переговоров с Украиной <…> Путин на ПМЭФ подробно на эту тему высказался. В том числе с учетом опубликованного накануне такого большого "письма" Зеленского, которое было адресовано президенту Путину, но почему-то было разослано всему миру. Так, наверное, вежливые люди не поступают», — приводит ТАСС слова Лаврова

Он отметил, что Путин оценил «это письмо скорее как указание на то, что переговоры Украине не нужны».

Ранее президент России заявил, что послание Зеленского неприемлемо. «Письмо Зеленского — с элементами хамства», — сказал Путин.

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По его мнению, выбранный тон послания формирует условия, при которых организация переговоров на высшем уровне становится невозможной. В связи с этим Москва пока не видит никакого смысла в проведении личной встречи с украинским политиком.