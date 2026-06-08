Украинский дрон ударил по поезду Симферополь — Москва

Помощник машиниста погиб при ударе дрона ВСУ по тепловозу пассажирского поезда Москва — Симферополь, сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.

«В результате удара вражеского дрона по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва — Симферополь, по предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста — погиб, пассажиры не пострадали», — написал Аксенов в своем телеграм-канале.

После атаки БПЛА в Крыму было приостановлено плановое движение пассажирских поездов, сообщил перевозчик «Гранд сервис экспресс».



«Пассажиры всех поездов, находящихся на территории Крымского полуострова, были эвакуированы», — отметили в компании.