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Началась четырехдневная рабочая неделя

Источник:
Sibnet.ru
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Короткая рабочая неделя начинается в России, работать будем с 8 по 11 июня, следует из производственного календаря на 2026 год. Сокращение связано с празднованием Дня России — 12 июня в этом году выпало на пятницу.

Таким образом, выходные продлятся с 12 по 14 июня — с пятницы по воскресенье. В четверг, 11 июня, в предпраздничный день продолжительность работы сокращается на один час.

Предыдущая короткая рабочая неделя была с 12 по 15 мая после празднования Дня Победы. Следующая короткая рабочая неделя будет в ноябре, в связи с Днем народного единства.

В июне будет 21 рабочий и девять выходных при стандартной 40-часовой неделе. Самым загруженным в этом году станет июль — 23 рабочих дня и восемь выходных. В августе россиян ждет 21 рабочий день, но выходных будет десять.


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Экономика #Рынок труда
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