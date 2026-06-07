Рособрнадзор призвал изменить формат домашних заданий из-за ИИ

Формат домашних заданий в школах необходимо изменить из-за развития искусственного интеллекта, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Надо думать о таких домашних заданиях, которые вместо ребенка искусственный интеллект не сделает», — сказал Музаев в интервью РИА Новости.

Глава регулятора подчеркнул, что искусственный интеллект — это вызов для системы школьного и высшего образования.



«Нужен такой формат заданий, который заинтересует ребенка или заставит его, смотивирует к тому действию, что он что-то должен сделать: или какой-то проект, или какую-то практическую часть задания, или что-то выучить. Вот такой должен быть подход», — отметил Музаев.