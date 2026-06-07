Захарова ответила на слухи о возможной отставке Лаврова

Слухи о возможном уходе Сергея Лаврова с поста министра иностранных дел России являются провокационными вбросами недругов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я вас умоляю, великий дипломат, руководитель. Работает по заданию своего руководителя на благо своей страны», — сказала Мария Захарова порталу 360.ru.

По ее словам, Лавров работает на благо своей страны так, «что даже враги обзавидовались» и в отставку уходить не собирается.

Лавров занимает пост главы российского МИДа с 9 марта 2004 года. В ноябре 2025 года Financial Times (FT) утверждала, что президент России Владимир Путин изменил свое отношение к министру иностранных дел и якобы на этом фоне министр пропал из информационного поля.



В Кремле призывали не обращать внимания на подобные утверждения и заверили, что господин Лавров продолжает «активно работать».