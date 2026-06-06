Венгрия сняла запрет на военную помощь Украине

Венгрия сняла запрет на использование Европейского фонда мира для оказания военной помощи Киеву в размере 6,6 миллиарда евро.

Ограничение было введено предыдущим кабинетом министров во главе с Виктором Орбаном в декабре 2024 года, теперь оно не действует, пишет венгерское издание Nepszava со ссылкой на источники

Решение о выделении денег на закупку вооружений уже принято на уровне постоянных представителей стран Евросоюза в Брюсселе. Денежные средства предполагается направить на закупку систем противовоздушной обороны для украинской армии.

Далее Европейская служба внешних связей должна подготовить проект нормативного документа. После этого его рассмотрит и одобрит Совет Евросоюза.