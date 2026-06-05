Первый канал перезапустит «Фабрику звезд»

Первый канал перезапустит в новом телевизионном сезоне проект «Фабрика звезд», сообщил генеральный директор Константин Эрнст на полях Петербургского международного экономического форума.

«Это будет история классического соревнования продюсеров: будет кто-то из продюсеров со старой "Фабрики звезд" и кто-то из продюсеров, появившихся за последние 10 лет. То есть будет две команды, и получится, что продюсер старой школы будет бороться с продюсером новой формации», — цитирует Эрнста ТАСС.

Гендиректор Первого канала уточнил, что ведущей музыкального шоу вновь будет Яна Чурикова.

Первый сезон «Фабрики звезд» вышел в 2002 году. В разное время в проекте принимали участие Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Тимати, Юлия Савичева, Наталья Подольская, Елена Темникова, группы «Фабрика», «Корни» и другие.