Финляндия знала об атаке украинских дронов на Петербург

Разведка Финляндии знала о готовившейся Украиной атаке беспилотников на Санкт-Петербург, заявил глава Минобороны страны Антти Хяккянен, отметив, что финские силы могли бы их сбить.

«Мы не будем раскрывать подробности о том, какие разведывательные системы и другие методы мы используем для формирования ситуационной картины, но мы смогли предвидеть эту ситуацию и были достаточно подготовлены», — приводит «Коммерсантъ» слова министра, сказанные им в интервью финским СМИ.

Он отметил, финские силы обороны были готовы отразить атаку беспилотников. «Именно поэтому были введены некоторые ограничения на воздушное и морское сообщение в районе Порвоо и Лаппеэнранты, а наш флот находился в боевой готовности»,— пояснил Хяккянен.



ВСУ атаковали Санкт-Петербург в ночь перед началом Петербургского международного экономического форуму. Целями атаки были объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.