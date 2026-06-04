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Финляндия знала об атаке украинских дронов на Петербург

Источник:
Sibnet.ru
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Истребитель F-18 ВВС Финляндии
Истребитель F-18 ВВС Финляндии
Фото: wallycacsabre / CC BY 2.0

Разведка Финляндии знала о готовившейся Украиной атаке беспилотников на Санкт-Петербург, заявил глава Минобороны страны Антти Хяккянен, отметив, что финские силы могли бы их сбить.

«Мы не будем раскрывать подробности о том, какие разведывательные системы и другие методы мы используем для формирования ситуационной картины, но мы смогли предвидеть эту ситуацию и были достаточно подготовлены», — приводит «Коммерсантъ» слова министра, сказанные им в интервью финским СМИ.

Он отметил, финские силы обороны были готовы отразить атаку беспилотников. «Именно поэтому были введены некоторые ограничения на воздушное и морское сообщение в районе Порвоо и Лаппеэнранты, а наш флот находился в боевой готовности»,— пояснил Хяккянен.

ВСУ атаковали Санкт-Петербург в ночь перед началом Петербургского международного экономического форуму. Целями атаки были объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.

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