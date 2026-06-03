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Кремль отреагировал на удар Украины по Санкт-Петербургу

Источник:
РБК
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Кремль
Фото: Юрий Д.К. / CC BY 4.0

Ответ России на атаку на Петербург во время проведения международного экономического форума будет системным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что для недопущения таких ударов проводится СВО.

В ночь на среду, 3 июня средства ПВО России сбили в Ленинградской области 59 украинских БПЛА, а в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга были повреждены несколько зданий.

«Я хочу напомнить о заявлении МИД, где говорится о том, что наши ответы будут носить системный характер. Что касается конкретных ударов, то информация об этом — прерогатива региональных властей и Минобороны. Могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция», — цитирует РБК Пескова.

МИД России 25 мая заявил, что Вооруженные силы приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, и рекомендовал иностранным гражданам покинуть Киев.

Ведомство связало эти меры с атакой беспилотников ВСУ в ночь на 22 мая на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске, в результате которой погиб 21 человек.

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