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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Глава АвтоВАЗа заявил об исторической миссии

Источник:
Sibnet.ru
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Более доступные цены на автомобили АвтоВАЗа — одно из основных преимуществ в конкуренции с китайскими брендами, а также историческая миссия компании, сообщил глава предприятия Максим Соколов на ПМЭФ-2026.

Фото: © АвтоВАЗ

«Мы работаем в нише как как раз наиболее доступных с точки зрения цены автомобилей. И продолжаем, это наша стратегия, я бы даже сказал — историческая миссия», — сказал Соколов в студии «Известий».

Средняя цена нового автомобиля в России составляет около 3,5 миллиона рублей, тогда как в модельном ряду Lada новые машины стоят максимум 2,2 миллиона рублей, отметил топ-менеджер.

Именно от этого конкурентного преимущества АвтоВАЗ отталкивается, запуская новые модели и формируя ценовую политику на новый модельный ряд, объяснил Соколов.

Но компания «чувствует дыхание конкуренции», хотя Lada и занимает четверть рынка новых автомобилей в России, обратил внимание глава АвтоВАЗа.

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