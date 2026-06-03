Россия ужесточила правила медосмотра мигрантов

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий усиление контроля за состоянием здоровья трудовых мигрантов, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента. Документ вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Сейчас после въезда в Россию мигранты должны в течение 90 дней пройти медицинское освидетельствование на наличие опасных инфекционных заболеваний и ВИЧ, а также тест на употребление наркотиков.

Согласно одобренному закону, срок проверки сокращается до 30 дней. Помимо этого, мигранты, которые приехали в страну более чем на месяц, должны будут проходить медицинское освидетельствование каждый год.

За процедуру будут платить сами мигранты и их работодатели. Кроме того, документ запрещает посредничество при обследовании трудовых мигрантов, а значит, освидетельствование смогут проводить только специально уполномоченные организации.

По итогам медосвидетельствования врачи оформят заключение, а все данные будут занесены в единую информационную систему. При обнаружении опасного заболевания соответствующую информацию в течение суток направят в МВД для принятия решения о высылке.