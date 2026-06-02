Военный конфликт на Украине может быть завершен до конца суток, если глава киевского режима Владимир Зеленский отдаст ВСУ приказ уйти с территории России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Война может быть завершена до конца суток, мы об этом неоднократно говорили. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов», — цитирует Пескова ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия сохраняет открытость к переговорам с украинской стороной, а достижение целей специальной военной операции мирным путем является для российских властей предпочтительным путем.

«Если другая сторона по-прежнему будет затягивать процесс, отказываться от мирных переговоров, от серьезных решений, которые откроют путь к мирному урегулированию, специальная военная операция будет продолжаться», — предупредил Песков.