Россия нанесла массированный удар по предприятиям ОПК Украины

Российская армия ночью во вторник, 2 июня нанесли массированный удар возмездия по предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины, сообщило Минобороны России.

Нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям ОПК, объектам топливной и транспортной инфраструктуры, аэродромам, сказано в сообщении.

Целями стали объекты в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — заявили в военном ведомстве.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщило серии взрывов. Украинские СМИ сообщили, что город окутало дымом от пожаров, в нескольких районах украинской столицы пропал свет.

Накануне на совещании президент Владимир Путин заявил, что атаки беспилотников ВСУ на колледж в Старобельске и жилые дома в Геническе могут придать конфликту на Украине «новое качество».



После атаки на Старобельск российские военные нанесли по Украине «удар возмездия» с применением «Орешника», «Искандеров», «Кинжалов» и ракет «Циркон».