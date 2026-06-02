Дым от множества пожаров затянул Киев утром во вторник, 2 июня после серии ударов ракетами и дронов, пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на представителей власти и очевидцев.

В Киеве «зафиксированы многочисленные прилеты», сообщил мэр города Виталий Кличко. Тысячи киевлян провели ночь в метро. В ряде районов пропал свет. Зафиксированы многочисленные пожары. Город затянуло черным дымом.

«Отбились плохо, как и в прошлый раз», — приводит «Страна» мнение военных экспертов. По их словам, город был атакован большим количеством ракет, «которые пока у нас нечем сбивать».

Украинские власти ранее заявили о критической нехватке ракет для американских систем ПВО Patriot, без которых невозможно сбивать баллистические ракеты. Президент Украины Владимир Зеленский по этому поводу написал письмо Трампу, но ответа не получил.