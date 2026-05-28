Зеленский попросил у США защиты от России

Украина остро нуждается в американской военной помощи, особенно в плане «защиты неба», заявил украинский президент Владимир Зеленский

«К сожалению, с Америкой уже давно нет прогресса в расширении производства средств противоракетной обороны», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Он отметил, что европейские страны оказывают Украине финансовую помощь, но в этом вопросе необходимо лидерство США.

Ранее Зеленский заявил, что Соединенные Штаты и европейские державы должны принять решения об активизации военной помощи после того, как Россия нанесла удар возмездия по Украине.



Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты больше не выделяют безвозмездную помощь Украине. Вместо спонсирования Вашингтон теперь продает оружие Киеву на деньги Европы.