Трамп заявил, что США прекратили тратить деньги на Украину

Источник:
ТАСС
1233 7
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Соединенные Штаты перестали тратить деньги на Украину и, наоборот, начали получать средства за счет продажи оружия НАТО, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы больше не тратим деньги на Украину] Теперь нам платят через НАТО», — приводит ТАСС слова Трампа, сказанные им журналистам в Белом доме.

Ранее Соединенные Штаты и НАТО запустили новую схему поддержки Украины в военной сфере. Она предполагают, что европейские члены альянса и Канада на свои средства закупают оружие для украинской армии у США. При этом Вашингтон реализует это оружие с наценкой 10% для «компенсации расходов на логистику».

Украина получила новую партию Storm Shadow

По данным Reuters, Пентагон одобрил две первые поставки на общую сумму в 500 миллионов долларов. Вооружения уже доставлены на Украину.

