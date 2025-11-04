Украина получила новую партию Storm Shadow

Великобритания отправила Украине дополнительное количество крылатых ракет Storm Shadow для нанесения ударов вглубь территории России.

Передача ракет призвана пополнить оружейные запасы Киева в преддверии зимы, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Конкретного числа переданных ракет источники агентства не назвали.

Первое с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом применение ракет Storm Shadow по территории России произошло в октябре. Украинские военные 21 октября использовали Storm Shadow для нанесения удара по Брянскому химическому заводу, следует из данных Генштаба ВСУ.

Дальность действия англо-французских ракет Storm Shadow составляет более 250 километров. Впервые Украина использовала Storm Shadow для ударов вглубь России в ноябре 2024 года после получения соответствующего одобрения Великобританией.

Россия в ответ впервые применила по территории Украины баллистическую ракету «Орешник» в безъядерном оснащении. Ее использовали против военно-промышленного объекта в городе Днепр.