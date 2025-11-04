НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина получила новую партию Storm Shadow

Источник:
Bloomberg
538 5
Оружие для армии Украины
Фото: © The Department of Defense

Великобритания отправила Украине дополнительное количество крылатых ракет Storm Shadow для нанесения ударов вглубь территории России.

Передача ракет призвана пополнить оружейные запасы Киева в преддверии зимы, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Конкретного числа переданных ракет источники агентства не назвали.

Первое с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом применение ракет Storm Shadow по территории России произошло в октябре. Украинские военные 21 октября использовали Storm Shadow для нанесения удара по Брянскому химическому заводу, следует из данных Генштаба ВСУ.

Дальность действия англо-французских ракет Storm Shadow составляет более 250 километров. Впервые Украина использовала Storm Shadow для ударов вглубь России в ноябре 2024 года после получения соответствующего одобрения Великобританией.

Россия в ответ впервые применила по территории Украины баллистическую ракету «Орешник» в безъядерном оснащении. Ее использовали против военно-промышленного объекта в городе Днепр.

Еще по теме
Пушка М‑46 образца 1950 года хорошо показала себя в зоне СВО. ВИДЕО
WP назвала «Посейдон» и «Буревестник» супероружием России
Су‑35С назвали самым результативным истребителем
«Оружие апокалипсиса»: что известно про ядерный «Посейдон»
смотреть все
Оборона #Оружие #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Объект 3I/ATLAS внезапно изменил цвет
Когда лучше отказаться от оплаты банковской картой
Новый утильсбор: что изменится для покупателей иномарок
Зеленский оценил ситуацию в Красноармейске одним словом
Обсуждение (5)
Картина дня
Украина получила новую партию Storm Shadow
Раскрыта стоимость тоннеля между Россией и США
Найден способ снимать отпечатки пальцев с выпущенных пуль
Россиянам напомнили о штрафе за прогрев двигателя во дворе
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Самое обсуждаемое
39
Что на самом деле празднуют в России 4 ноября
37
Набиуллина раскритиковала рост зарплат россиян
23
Пушка М‑46 образца 1950 года хорошо показала себя в СВО. ВИДЕО
20
Пентагон начал подготовку к боевым действиям в Нигерии
14
Трамп распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия