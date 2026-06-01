НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Многоэтажный дом распечатали на 3D‑принтере. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
185 1

Многоквартирный дом распечатали на 3D‑принтере в городе Безансон (Франция), это крупнейшее жилое здание, возведенное при помощи такой технологии.

Проект получил название ViliaSprint, для печати использовался строительный 3D-принтер COBOD BOD2, сообщила пресс-служба девелоперской компании Plurial Novilia. Методом 3D-печати возвели несущий каркас здания.

Принтер COBOD BOD2 послойно наносил специальную цементную смесь, формируя основной каркас здания. Изначально предполагалось, что печать займет 50 дней, однако работы удалось завершить за 34 дня, при этом в них было занято всего три человека.

Внутреннее пространство трехэтажного здания составляет 800 квадратных метров жилой площади. Строение оснащено гибридной системой отопления на газе. Всего в доме 12 квартир, каждая имеет собственный балкон.

Новое здание расположено рядом с идентичным домом того же застройщика, построенным традиционным способом, однако его строительство заняло на три месяца больше времени, отмечается в сообщении.

Еще по теме
Дальневосточная ипотека стала доступнее
Что такое кадастровая стоимость жилья
Анонсировано увеличение максимальной суммы льготной ипотеки
Почему в СССР человеку полагалось восемь «квадратов»
смотреть все
Экономика #Квадраты
Читайте также
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
Самое популярное
Telegram в России снова заработал через прокси
Рейтинг Путина снова начал падать
ЕС потребует от России сократить армию
Галкин увидел плагиат в песне Shaman с хором иноагентов
Обсуждение (1)
Картина дня
Пресс-секретарь президента России Владимир Песков
Песков назвал задержание Францией танкера Tagor пиратством
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил обеспечить доступ к интернету во время ограничений
Президент США Дональд Трамп
Трамп за год набрал шесть килограммов
Европарламент
Евродепутат перечислил противников переговоров с Россией
Мультимедиа
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Какая радуга бывает. ФОТО
Топ комментариев

Maniac.

Господи. А чё не как мать вытряхнула, сразу в пролетариат?

physx

ЕС потребует от России сократить армию, ага бежим, спотыкаемся🤬

Uynachalnica

Знатно! Только не понятно, у нас недоучившихся со школы забирают, или вдруг среднее стало необязательным?...

Uynachalnica

С его способностями он уже на 3 героев России заработал!