Многоквартирный дом распечатали на 3D‑принтере в городе Безансон (Франция), это крупнейшее жилое здание, возведенное при помощи такой технологии.

Проект получил название ViliaSprint, для печати использовался строительный 3D-принтер COBOD BOD2, сообщила пресс-служба девелоперской компании Plurial Novilia. Методом 3D-печати возвели несущий каркас здания.

Принтер COBOD BOD2 послойно наносил специальную цементную смесь, формируя основной каркас здания. Изначально предполагалось, что печать займет 50 дней, однако работы удалось завершить за 34 дня, при этом в них было занято всего три человека.

Внутреннее пространство трехэтажного здания составляет 800 квадратных метров жилой площади. Строение оснащено гибридной системой отопления на газе. Всего в доме 12 квартир, каждая имеет собственный балкон.

Новое здание расположено рядом с идентичным домом того же застройщика, построенным традиционным способом, однако его строительство заняло на три месяца больше времени, отмечается в сообщении.