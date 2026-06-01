Стартовал эксперимент по посадке на самолет по биометрии

Эксперимент по регистрации на рейс, допуску пассажиров и выходу на посадку с использованием Единой биометрической системы стартует 1 июня 2026 года в России.

Он проводится на добровольной основе в аэропортах Пулково и Шереметьево и затронет авиарейсы «Аэрофлота» между Москвой и Санкт-Петербургом, уточнила ранее пресс-служба правительства.

Биометрией вместо паспорта можно будет воспользоваться при регистрации на рейс и выходе на посадку, что позволит ускорить прохождение предполетных формальностей. Однако требование предъявить паспорт сохранится при проходе в зону транспортной безопасности.

Чтобы воспользоваться проходом по биометрии, нужно заранее зарегистрировать свои биометрические данные. Это можно сделать в банке, в аэропортах, в специальных точках, через «Госуслуги» и офисы «Мои документы».

Цель эксперимента — отработка технологии идентификации пассажиров с использованием биометрических персональных данных при воздушных перевозках. Тестирование продлится до 1 апреля 2027 года.