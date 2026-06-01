НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Стартовал эксперимент по посадке на самолет по биометрии

Источник:
Sibnet.ru
209 0
Самолет s7
Фото: © Sibnet.ru

Эксперимент по регистрации на рейс, допуску пассажиров и выходу на посадку с использованием Единой биометрической системы стартует 1 июня 2026 года в России.

Он проводится на добровольной основе в аэропортах Пулково и Шереметьево и затронет авиарейсы «Аэрофлота» между Москвой и Санкт-Петербургом, уточнила ранее пресс-служба правительства.

Биометрией вместо паспорта можно будет воспользоваться при регистрации на рейс и выходе на посадку, что позволит ускорить прохождение предполетных формальностей. Однако требование предъявить паспорт сохранится при проходе в зону транспортной безопасности.

Чтобы воспользоваться проходом по биометрии, нужно заранее зарегистрировать свои биометрические данные. Это можно сделать в банке, в аэропортах, в специальных точках, через «Госуслуги» и офисы «Мои документы».

Цель эксперимента — отработка технологии идентификации пассажиров с использованием биометрических персональных данных при воздушных перевозках. Тестирование продлится до 1 апреля 2027 года.

SIBNET.RU В MAX

Еще по теме
Самолет «Байкал» успешно прошел контрольные испытания
Более 900 земельных участков изымут в Новосибирске под Южный транзит
Проект самолета «Ладога» передали в ведение Минобороны
Самолет Ил-114-300 испытали в Арктике
смотреть все
Экономика #Транспорт и дороги
Читайте также
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
Самое популярное
Telegram в России снова заработал через прокси
Рейтинг Путина снова начал падать
ЕС потребует от России сократить армию
Галкин увидел плагиат в песне Shaman с хором иноагентов
Обсуждение (0)
О самом главном
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Почему людям нравится слушать грустную музыку
Как раздельный сон вредит отношениям
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Все статьи
Мультимедиа
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Какая радуга бывает. ФОТО
Самое обсуждаемое
24
ЕС потребует от России сократить армию
13
СМИ узнали о приказе Зеленского готовиться к трем годам боев
13
Лебедев заплатил за оскорбление Мизулиной только через приставов
12
Картаполов объяснил, что считают «центрами принятия решений» в Киеве
12
Украину обвинили в разработке биологического оружия